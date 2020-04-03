«Поле чудес» осталось без зрителей из-за коронавируса

Как выглядит «Поле чудес» в эпоху пандемии: пустая студия, надувные шары с улыбками вместо зрителей, но игрокам всё равно кто-то хлопает и кричит «бери приз». Ну и Якубович.



Не знаем, какой это эпизод «Чёрного зеркала», но что-то такое точно должно бытьhttps://t.co/NJnKBpOo7v pic.twitter.com/rOdSLrWGgC