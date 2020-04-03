«Поле чудес» осталось без зрителей из-за коронавируса

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Вместо зрителей в студии у Якубовича шары с нарисованными улыбкамиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Шоу Леонида Якубовича «Поле Чудес» на «Первом канале» осталось без живых зрителей в студии. Их заменили на желтые надувные шары с нарисованными улыбками.

Внимание на новый облик программы в связи с пандемией коронавируса обратил редактор TJournal Евгений Кузьмин. При этом он заметил, что игрокам, несмотря на отсутствие аудитории, все равно кто-то хлопает.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. По последним данным, в России зафиксировано 4 149 заболевших коронавирусной инфекцией в 78 регионах страны. Выздоровели 281 человек, умерли 34 пациента.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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