«Поле чудес» осталось без зрителей из-за коронавируса

Шоу Леонида Якубовича «Поле Чудес» на «Первом канале» осталось без живых зрителей в студии. Их заменили на желтые надувные шары с нарисованными улыбками.
Внимание на новый облик программы в связи с пандемией коронавируса обратил редактор TJournal Евгений Кузьмин. При этом он заметил, что игрокам, несмотря на отсутствие аудитории, все равно кто-то хлопает.
Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. По последним данным, в России зафиксировано 4 149 заболевших коронавирусной инфекцией в 78 регионах страны. Выздоровели 281 человек, умерли 34 пациента.
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Как выглядит «Поле чудес» в эпоху пандемии: пустая студия, надувные шары с улыбками вместо зрителей, но игрокам всё равно кто-то хлопает и кричит «бери приз». Ну и Якубович.— TJ (@tjournal) April 3, 2020
Не знаем, какой это эпизод «Чёрного зеркала», но что-то такое точно должно бытьhttps://t.co/NJnKBpOo7v pic.twitter.com/rOdSLrWGgC