Власти РФ, приостановившие вывоз россиян из-за рубежа, пообещали им финансовую и юридическую помощь

Не успевших вылететь на родину россиян временно оставят жить за границей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российские власти пообещали помочь россиянам, которых не успели доставить на родину из иностранных государств из-за приостановки авиарейсов, оформить документы и выделить материальную помощь. В сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории России уточняется, что оставшиеся за границей соотечественники должны заполнить специальную форму на едином портале госуслуг.

«Начиная с полуночи 4 апреля на портале госуслуг будет доступна форма, которую должны будут заполнить те, кто хочет вернуться в Россию», — указано в сообщении оперштаба.

Вечером 3 апреля в штабе было принято решение временно приостановить международные авиарейсы по вывозу российских граждан из других стран, чтобы обеспечить «максимальную защиту здоровья граждан России», а также ограничить новую волну завозных случаев заболевания коронавирусом. В оперштабе по коронавирусу заявили, что в дальнейшем возможность вернуться у россиян все же будет.

Как выяснили в РБК, инициатива по приостановке авиарейсов принадлежит вице-премьеру Татьяне Голиковой. Свою позицию она подкрепила данными Роспотребнадзора, который настаивает на жестких ограничениях в связи с распространением вируса.

Правительство уже выделило МИДу 500 млн рублей на организацию пребывания россиян за границей, пишут «Ведомости». Кроме того, сроки действия документов, на основании которых россияне находятся за границей, в случае необходимости будут продлены.