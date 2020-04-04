Денег из Фонда национального благосостояния хватит максимум на шесть лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Единственным источником, который может покрыть дефицит бюджета при низких ценах на нефть, является Фонд национального благосостояния (ФНБ), который используется для выплаты пенсий. Однако его средств хватит максимум на шесть лет. Таким мнением с URA.RU поделился экономист, ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов.

«Запланированные на 2020 год уровни бюджетных доходов достигнуты не будут. Поэтому единственный источник, из которого можно закрыть бюджетный дефицит — это ФНБ», — рассказал Колганов в беседе с корреспондентом агентства.

По его словам, к началу кризиса из-за коронавируса объем ФНБ составлял примерно 7% ВВП (чуть более 12 триллионов рублей). Этих резервов, по оценкам правительства, должно хватить на шесть лет. Однако экономист считает, что, если кризис продолжит развиваться, фонд будет расходоваться быстрее.

По мнению заслуженного экономиста, доктора экономических наук Андрея Марголина, Россия может рассчитывать на резервы ФНБ, но они не безграничны. «Когда речь шла о цене нефти в 30 долларов за баррель, говорилось, что на пять лет резервов может хватить. Но я не верю, что нефть долго будет оставаться на таких низких отметках, возврат к стоимости в 40-45 или 50 долларов за баррель вполне реален», — поделился Марголин в беседе с URA.RU. Он добавил, что этому может поспособствовать сделка США, Саудовской Аравии и России о сокращении объемов нефтедобычи на 10 млн баррелей в сутки.

ФНБ — государственный резервный фонд, куда направляются налоги с нефтяных доходов. Его средства направляют на поддержку федерального бюджета и бюджета пенсионного фонда России.