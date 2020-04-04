Один из заболевших коронавирусом в Челябинской области — семимесячный ребенок

В Челябинской области коронавирусную инфекцию диагностировали у семимесячного ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что лаборатория «Вектор» подтвердила три новых случая коронавируса в регионе. Одним из заболевших стал младенец.
В результате число заболевших коронавирусом в регионе теперь достигло 26. Ранее все они вернулись в Челябинскую область из-за рубежа. Сейчас в регионе продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции, введенный губернатором 31 марта и продленный до 19 апреля.
На сегодняшний день в России зафиксирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. Большинство заболевших — в Москве, напоминает ОТР. Среди заболевших в столице — 14 несовершеннолетних, уточняет телеканал 360.
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