03 апреля 2020

Один из заболевших коронавирусом в Челябинской области — семимесячный ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинский клинический противотуберкулезный диспансер, где будут размещаться на карантин граждане Китая по подозрению в инфицировании коронавирусом. Челябинск, 03, скорая помошь, коронавирус
У семимесячного ребенка диагностирован коронавирусФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинской области коронавирусную инфекцию диагностировали у семимесячного ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что лаборатория «Вектор» подтвердила три новых случая коронавируса в регионе. Одним из заболевших стал младенец.

В результате число заболевших коронавирусом в регионе теперь достигло 26. Ранее все они вернулись в Челябинскую область из-за рубежа. Сейчас в регионе продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции, введенный губернатором 31 марта и продленный до 19 апреля.

На сегодняшний день в России зафиксирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. Большинство заболевших — в Москве, напоминает ОТР. Среди заболевших в столице — 14 несовершеннолетних, уточняет телеканал 360.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Коронавирус. Челябинск», а также в telegram-канале «Коронавирус. Челябинск»

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...