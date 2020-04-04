В Челябинской области три новых случая заражения коронавирусом

Алексей Текслер сообщил о новых подтвержденных случаях коронавируса в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Лаборатория «Вектор» в Новосибирске подтвердила три новых случая коронавируса в Челябинской области. Об этом 4 апреля в прямом эфире в Instagram заявил глава региона Алексей Текслер.

Число заболевших теперь достигло 26. «При этом семь человек не имеют вообще никаких клинических признаков, четыре пневмонии. Болезнь у всех протекает в легкой форме», — отметил Текслер. Все больные проходят лечение в инфекционных отделениях Челябинска, Магнитогорска и Миасса.

Еще у трех жителей предварительные тесты дали условно-положительный результат. Еще четыре человека выздоровели.

Текслер обратился к бизнесу с просьбой перечислить средства на счет, который открыт для помощи одиноким пожилым людям, инвалидам и мамам-одиночкам. «Я лично и члены правительства перечислят туда свои средства», — заявил он, отметив, что на эти деньги закупаются продуктовые наборы.

В области продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции, введенный губернатором 31 марта и продленный до 19 апреля. Предварительные тесты на коронавирус проводят в шести лабораториях региона.