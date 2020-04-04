Политолог Брутер объяснил, почему коронавирус сделает Китай мировым экономическим лидером

Китай и так должен был стать ведущей экономической силой в мире, однако пандемия коронавируса ускорит этот процесс, полагает Владимир Брутер Фото: Ксения Фикс © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса может помочь Китаю стать мировым экономическим лидером. Таким мнением с URA.RU поделился политолог и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Специалист уверен, что Китай и так должен был стать ведущей экономической силой в мире, однако, пандемия коронавируса может ускорить этот процесс. «Я думаю, что это обязательно произойдет, но не завтра. Ориентировочно считалось, что это произойдет лет через 15. Я думаю, что коронавирус может сократить этот срок в два раза», — сказал URA.RU Брутер. Эксперт подчеркнул, что КНР может выбиться в лидеры к 2030 году, однако более точные прогнозы можно будет делать в конце апреля.

Несмотря на это, Китай не будет сильно торопиться, так как в стране понимают, что это может привести к неблагоприятным последствиям, полагает Брутер. «Китай будет расширять свои возможности, предлагать [другим странам] свои возможности, предлагать свои инвестиции в ситуации, когда другие не будут этого делать, по причине отсутствия средств. Китай безусловно будет стараться проводить экспансионистскую внешнеэкономическую политику. На мой взгляд, КНР будет вести себя осторожно и не пытаться провоцировать создание коалиций против себя», — заключил URA.RU политолог.

По данным портала coronavirus-monitor на 4 апреля, в Китае зарегистрировано 82 892 (+33 за сутки) случаев заражения, выздоровели 76 992 (+182), умерло 3 335 (+4). Россиянка Екатерина Дорофеева, которая живет в китайском городе Гуанчжоу рассказала, что власти полностью сняли запрет на посещение общественных заведений, однако руководство кафе пока просит посетителей надевать маску и измерять температуру при входе, пишет телеканал 360.

Тем временем в США, по данным coronavirus-monitor, выявлено 277 522 (+4 908) заболевших корнавирусной инфекцией, выздоровели 12 283 (+268) скончались 7 403 (+415). Соединенные штаты занимают первое место по количеству заразившихся в мире. Россия отправила в США самолет с высококачественными медицинскими принадлежностями и оборудованием, передает Nation News.