03 апреля 2020

На Урале поймали уголовника, распространявшего фейки о коронавирусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Фейками Лещ хотел увеличить число своих подписчиковФото: Валерий Горелых
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Коронавирус COVID-19

Полицейские Краснотурьинска (Свердловская область) поймали мужчину, который в соцсети распространял дезинформацию о коронавирусе. Им оказался 35-летний уголовник-насильник по кличке Лещ.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, уголовник публиковал фейки для того, чтобы увеличить число своих подписчиков в Instagram. «С видом хорошо информированного специалиста он пугал якобы всплеском количества заболевших среди жителей родного города, а также Карпинска и Североуральска. Главным „спикером“ Среднего Урала по коронавирусу ему помешали стать сотрудники полиции. Задержанный гражданин, не дожидаясь судебного разбирательства, раскаялся в содеянном», — сообщил полковник Горелых.

Горелых добавил, что в отношении провокатора возбуждено административное производство по ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ «распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации». По этой статье ему грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Дело рассмотрит мировой судья в понедельник 6 апреля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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