В борьбе с коронавирусом российских врачей ждет скрытая опасность

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Город во время режима самоизоляции. Сургут, вирус, маска медицинская, коронавирус, люди в медицинских масках, самоизоляция, санитарные нормы
Скрытые носители коронавируса могут заражать других людей, не зная об этомФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Зуев заявил, что российским врачам еще предстоит столкнуться с неприятным обстоятельством в ходе борьбы с коронавирусом. Таковым он назвал бессимптомных носителей инфекции.

«Мы не знаем сколько у нас скрытых вирусоносителей. Потому что скрытые формы инфекции, это наиболее распространенные формы взаимодействия вирусов с организмом. Если человек выделяет скрытый вирус, это самый коварный вариант, потому что он неконтролируемый», — сказал URA.RU Зуев. По его словам, в нынешних условиях специалисты пока что еще не могут изучить ряд моментов из-за темпов распространения коронавирусной инфекции.

Эпидемиолог заявил, что меры самоизоляции могут быть ослаблены только в том случае, когда количество зараженных будет идти на спад. «Вы же видите каждый день все больше и больше количество заболевших. Это говорит о том, что вирус продолжает передаваться. Количество не может не увеличиваться, потому что к нам привозят из-за рубежа людей, которые неизвестно где болтались. Когда это все прекратится? Когда не будет передаваться вирус, когда пойдет на спад число заболевших, тогда можно прекращать», — заключил Зуев.

Ранее эпидемиолог Зуев говорил, что спад заболеваемости коронавирусом может наступить только после того, как в Россию перестанут возвращаться люди из-за границы, передает телеканал 360. Он также посоветовал россиянам повышать иммунитет индукторами интерферона, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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Ссылки по теме
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