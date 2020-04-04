Из-за коронавируса в ЯНАО отменили свадьбы

Ямальские органы ЗАГС не будут проводить регистрацию браков до 1 июня. Об этом сообщает telegram-канал «Коронавирус. Оперштаб ЯНАО».
«С 4 апреля и по 1 июня 2020 на Ямале приостановлена государственная регистрация заключения браков», — говорится в сообщении. Те, у кого бракосочетание запланированы на последние месяцы весны, дату перенесут на лето.
Однако могут быть исключения. При наличии особых обстоятельств, молодожены смогут узаконить отношения, однако сама регистрация будет пройдет без приглашения гостей в ЗАГС.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО усилят контроль за передвижениями между населенными пунктами округа. Такое поручение главам муниципалитетов дал губернатор Дмитрий Артюхов. Для контроля будут привлечены силы ГИБДД.
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