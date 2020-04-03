02 апреля 2020

Власти ЯНАО ужесточили контроль за перемещениями между городами

© Служба новостей «URA.RU»
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Контролировать въезд в города ямальским властям поможет ГИБДДФото: Вячеслав Егоров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти ЯНАО усилят контроль за передвижениями между населенными пунктами округа. Такое поручение главам муниципалитетов дал губернатор Дмитрий Артюхов, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса. Для контроля будут привлечены силы ГИБДД.

Глава региона подчеркнул, что речь не идет о закрытии городов. Въезд для представителей предприятий, отвечающих за жизнеобеспечение жителей Ямала, будет свободным. «Мы говорим о том, чтобы остановить граждан, которые нарушают режим самоизоляции и без особой необходимости отправляются в поездки между городами или районами Ямала», — заявил Артюхов.

Ранее агентство сообщало, что с 1 апреля на Ямале введен режим полной самоизоляции. Жителям ЯНАО запрещено покидать дома за исключением походов в ближайший магазин или аптеку, выгула собак и выезда на работу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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