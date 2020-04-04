Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что он и его коллектив были удивлены возрастом больных с коронавирусом. Он отметил, что пациенты оказались гораздо моложе, чем предполагалось.
«Когда мы набрали первый пул больных и начали анализировать, у нас челюсть упала. Они все младше по возрасту, чем по прогнозу», — рассказал Проценко в фильме RT. Предполагается, что тяжело переносят инфекцию пожилые люди старше 65 лет. Между тем только за минувшие сутки в Москве коронавирус был выявлен у 210 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 143 пациента — это люди от 46 до 65 лет и только 67 пациентам старше 65 лет тест показал положительный результат.
По данным сайта virus-zone, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 1 142 329, вылечились 238 492 заболевших, погибли 61 208 человек.