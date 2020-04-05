Девушка решила выбить окна здания (фото из архива)
В Перми девушка вырвала металлическое ограждение на территории прокуратуры Прикамья и разбила им окна здания. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы, информацию подтвердили в краевом УМВД.
На ролике, опубликованном в группе «Мой город — Пермь!» во «ВКонтакте», видно, как она сначала вырывает ограждение, а затем принимается бить стекла. Через несколько минут ее поймала охрана.
В пресс-службе УМВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что инцидент произошел утром 5 апреля. «Была задержана гражданка 1992 года рождения. Ведется проверка», — уточнили собеседники агентства. Представители краевой прокуратуры пообещали прокомментировать ситуацию позднее.