04 апреля 2020
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Пермячка вырвала ограждение и разбила им окна краевой прокуратуры. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание краевой прокуратуры города. Пермь. , здание, прокуратура пермского края
Девушка решила выбить окна здания (фото из архива)Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Перми девушка вырвала металлическое ограждение на территории прокуратуры Прикамья и разбила им окна здания. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы, информацию подтвердили в краевом УМВД.

На ролике, опубликованном в группе «Мой город — Пермь!» во «ВКонтакте», видно, как она сначала вырывает ограждение, а затем принимается бить стекла. Через несколько минут ее поймала охрана.

В пресс-службе УМВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что инцидент произошел утром 5 апреля. «Была задержана гражданка 1992 года рождения. Ведется проверка», — уточнили собеседники агентства. Представители краевой прокуратуры пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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