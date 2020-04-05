04 апреля 2020
03 апреля 2020

В Челябинской области подтвердили еще один случай заражения коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Число заразившихся в Челябинской области вырослоФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Лаборатория «Вектор» в Новосибирске подтвердила новый случай коронавируса в Челябинской области. Число жителей с COVID-19 достигло 27. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Четверо из заболевших выписаны. На госпитализации остаются 23 человека. Из них 11 — жители Челябинска, пять — Кизильского района, два — Магнитогорска, один — Златоуста, два — Брединского района, еще два — Верхнеуральска. Условно-подтвержденных случаев коронавируса в области пять, из них четыре новых.

В области действует введенный 31 марта режим всеобщей самоизоляции. Продлится он до 19 апреля. Тесты на COVID-19 делают в шести лабораториях региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
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