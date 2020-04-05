Онлайн-знакомства стали популярнее у россиян в условиях коронавируса

Россияне стали больше уделять времени онлайн-знакомствам Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россияне стали больше уделять времени онлайн-знакомствам на фоне пандемии коронавируса. Такими данными с URA.RU поделился российский сайт знакомств Mamba.

В пресс-службе Mamba сообщили, что, когда в мире была объявлена пандемия коронавируса, суточная посещаемость сервиса просела на 6,5%, что по меркам компании, заметная цифра. Такая тенденция наблюдалась около двух недель. «Мы этот спад связали с тем, что люди кинулись закупать гречку, туалетную бумагу, санитайзеры, маски, а также стали обсуждать все происходящее в соцсетях. Действительно, это был эффект первого шока, когда всем стало не до новых знакомств», — рассказали URA.RU в пресс-службе Mamba.

Затем суточная посещаемость вернулась к допандемической норме, однако время, проведенное пользователями в приложении, увеличилось. «Видно, что у людей стало больше свободного времени, поэтому они дольше сидят на Mamba, также в среднем переписка между парами стала длинней на 18%», — говорится в сообщении.

Ранее сайт стопкоронавирус.рф провел опрос россиян в мессенджерах о том, как они проводят время в самоизоляции. Данные показали, что россияне общаются с семьей, едят и спят. Это самые популярные занятия сограждан в период пандемии. Учебе и физкультуре тоже досталось место в этом списке, передает телеканал 360.