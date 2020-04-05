Иван Штырков пообщался с читателями URA.RU Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уральский боец Иван Штырков не думает о возвращении в американский промоушен UFC после допингового скандала. Об этом спортсмен рассказал во время прямого эфира нового спецпроекта URA.RU «Кухонные разговоры».

«В UFC есть свои правила, в частности, они полгода тестируют человека, который выходит из дисквалификации, плюс ты не имеешь права драться в других промоушенах, пока дисквалифицирован, а я уже провел несколько боев. Правила нарушил, поэтому не знаю, как к этому отнесутся, но надо реально смотреть на вещи. MMA дает много возможностей, почему не подраться в других промоушенах», — сказал Штырков во время прямого эфира.

URA.RU запустило серию эфиров «Кухонные разговоры», чтобы вместе с известными уральцами обсуждать темы, которые волнуют их во время самоизоляции. В этом выпуске на связь с читателями вышел Иван Штырков, известный по прозвищу «Уральский Халк». Он рассказал, как проводит время в самоизоляции и как лишился нескольких боев из-за коронавируса.

«Были планы в ближайшее время выйти клетку во время большого турнира в RCC. Он уже был согласован, составляли кард турнира, но бои пришлось отменить. В июне должен был пройти титульный бой японского промоушена Rizin. Теперь понимаю, что ближайший мой выход состоится не раньше через месяц-полтора после разрешения проводить массовые мероприятия», — поделился Штырков.

Боец также отметил, что с удовольствием бы посмотрел отмененный из-за коронавируса бой российского бойца Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, сделав ставку на соотечественника.

«Тони в плане стиля персонаж непонятный, у Хабиба всегда четкая техника и четкий план, для меня в этом и состоит интрига. Но я, конечно, делаю ставку на Хабиба, как минимум потому что мы соотечественники, а в какой форме он подойдет к бою, я не любитель гадать, могу только от души поболеть», — прокомментировал уральский боец.

Говоря, о самоизоляции, Штырков признался, что иногда ему приходится нарушать режим, так как профессиональному спортсмену тяжело находиться дома без полноценных тренировок. Иногда он выезжает в лесополосу, где нет людей, потому что домашних приседаний и отжиманий не хватает. Но читателям спортсмен рекомендует поддерживать форму в домашних условиях, например, выходить в подъезд и совершать пробежки вниз и вверх по лестнице.