05 апреля 2020

Путина попросили выплатить россиянам по 50 тысяч рублей. «Россия помогает США, Китаю, Сирии, но забывает про своих граждан»

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Депутат из Алтая попросила Владимира Путина оказать россиянам материальную помощьФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Депутат государственного собрания Алтая от КПРФ Мария Демина записала обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором предложила выплатить всем россиянам по 50 тысяч рублей, а также освободить малый и средний бизнес от налогов на полгода. Меры, по мнению парламентария, должны помочь предпринимателям и гражданам страны пережить экономический кризис.

Демина отметила, что меры поддержки бизнеса и населения, которые сейчас принимаются властями, не спасут малый и средний бизнес, а также породят голод среди части населения страны. Причина — нерабочая неделя марта, нерабочий апрель, отсутствие заработка в этот период, закредитованность населения и низкие зарплаты, отмечает депутат.

В качестве решения проблемы она предложила освободить малый и средний бизнес от уплаты налогов на полгода, выплатить государству за предпринимателей две трети от размера беспроцентных кредитов, взятых на выплату зарплат сотрудникам, а также оказать разовую поддержку граждан в виде денежного пособия в размере 50 тысяч рублей.

«Россия помогает Соединенным Штатам, Китаю, Сирии, но забывает про своих граждан. Между тем, США всем своим гражданам без исключения выплатили денежные средства в целях их поддержки. У нас население закредитовано, заработные платы низкие, кредиты нужно платить. В связи с чем эта поддержка будет архиважна и необходима», — добавила Демина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее призвал готовиться к экономическому кризису, который спровоцировал, в том числе, коронавирус.

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