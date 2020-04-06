Премьер Мишустин отменил пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ

Глава российского правительства Михаил Мишустин запретил начислять пени при оплате коммунальных услуг до конца 2020 года. Согласно указу, запрещается также начислять пени за неуплату взносов за капремонт. Соответствующий документ еще не опубликован.
«В нем говорится о приостановлении начисления пеней за несвоевременную оплату: населением — жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и взносов за капремонт», — пишут «Ведомости». По данным издания, также управляющим компаниям нельзя отключать неплательщикам доступ к услугам.
По мнению энергетиков, вышеперечисленные меры вызовут резкий всплеск неплатежей. Они попросили правительство субсидировать ставки по кредитам, дать бюджетные гарантии для их привлечения и предоставить отсрочки по налогам и снижение страховых взносов.
Ранее сообщалось о том, что отмена платы за услуги ЖКХ не позволит подготовить сети к предстоящей зиме. Кроме того, инициатива отменить пени в случае задолженности за услуги ЖКХ рискует нарушить платежную дисциплину в стране, считает пресс-секретарь «Т Плюс» Алексей Попов.