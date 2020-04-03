Премьеру Мишустину объяснили, почему нельзя отменять платежи за ЖКХ

Главе российского кабмина Михаилу Мишустину направили обращение из-за инициативы отменить оплату ЖКХ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Отмена платы за услуги ЖКХ не позволит подготовить сети к предстоящей зиме. Об этом говорится в обращении на имя премьер-министра России Михаила Мишустина от имени Андрея Вагнера, генерального директора одной из крупнейших частных компаний в сфере электроэнергетики и теплоснабжения России «Т Плюс».

Как пояснил URA.RU пресс-секретарь «Т Плюс» Алексей Попов, инициатива отменить пени в случае задолженности за услуги ЖКХ, которая сейчас обсуждается в правительстве, рискует нарушить платежную дисциплину в стране. «Последствия роста неплатежей — при том, что задолженность и так многомиллиардная — спрогнозировать несложно, поскольку платеж в основном складывается из стоимости топлива, затрат на ремонт и зарплат персонала. Так что снижение платежной дисциплины может привести к срыву подготовки к следующей зиме, росту числа аварий и трагедиям. Мы также опасаемся, что снижение поступлений в фонд оплаты труда может создать необходимость для сокращения персонала. А это еще более усугубит экономическую ситуацию и приведет к расширению числа тех, кому требуется поддержка», — отметил Попов.

В письме на имя Мишустина также отмечается, что необходимо усилить контроль за платежами от бюджетных структур. «Структуры, финансируемые из бюджетов всех уровней, также являются крупной категорией должников. При этом их деятельность дотируется из казны, так что их задолженность чаще всего является результатом бесхозяйственности или незаконных схем. Жесткий порядок во взаиморасчетах позволит вернуть эти деньги в нормальный оборот без дополнительных затрат», — добавили в пресс-службе «Т Плюс».

Напомним, в «Единой России» предложили не начислять пени в случае несвоевременной или неполной оплаты коммунальных услуг. В сообществе энергетиков уже оценили риски от такого решения, и крупнейшие ассоциации (в них входят «ЛУКОЙЛ», «Газпром энергохолдинг», «Интертехэлектро-Новая генерация» и другие компании) направили обращение на имя министра энергетики Александра Новака, где отметили, что в первую очередь льготами смогут воспользоваться недобросовестные управляющие компании, а не те, кому действительно нужна помощь. Энергетики предложили сделать поддержку адресной, поскольку это позволит сохранить отрасль в стабильном состоянии.