05 апреля 2020

РИА «Новости»: премьер-министра Британии подключат к аппарату ИВЛ

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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, медицина, медтехника, апарат искуственной вентиляции легких, анастезия, ивл, монитор анастезиолога
Борису Джонсону проведут искусственную вентиляцию легкихФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом журналистам рассказал источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии.

«Джонсон экстренно госпитализирован, ему будут проводить искусственную вентиляцию легких», — приводит РИА «Новости» слова собеседника.

Ранее стало известно, что Бориса Джонсона доставили в больницу для проведения анализов из-за коронавируса. У политика, как отмечалось, не проходили симптомы болезни на протяжении десяти дней — с момента положительного результата теста на Covid-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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