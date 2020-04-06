РИА «Новости»: премьер-министра Британии подключат к аппарату ИВЛ

Борису Джонсону проведут искусственную вентиляцию легких
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом журналистам рассказал источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии.
«Джонсон экстренно госпитализирован, ему будут проводить искусственную вентиляцию легких», — приводит РИА «Новости» слова собеседника.
Ранее стало известно, что Бориса Джонсона доставили в больницу для проведения анализов из-за коронавируса. У политика, как отмечалось, не проходили симптомы болезни на протяжении десяти дней — с момента положительного результата теста на Covid-19.
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