05 апреля 2020

Премьер-министр Британии Борис Джонсон госпитализирован из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Евросоюз, евросоюз
Премьера доставили в больницу для проведения анализовФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона доставили в больницу для проведения анализов в связи с коронавирусом. Об этом сообщили в канцелярии главы правительства.

«Это сделано по соображениям предосторожности, так как симптомы коронавируса сохраняются у премьер-министра спустя десять дней после того, как его анализы на коронавирус оказались положительными», — приводит ТАСС сообщение ведомства. Обратиться в больницу политику, как отмечается, посоветовал его лечащий врач.

В конце марта Борис Джонсон сообщил на своей странице в Twitter, что заразился коронавирусом. После того, как тесты дали положительный результат на Covid-19, 55-летний премьер-министр самоизолировался и работал из дома.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заражены 1 252 265 человек, 68 148 скончались, 258 495 выздоровели. В Великобритании зафиксировано 48 407 случаев заражения. 4 943 умерли, 229 выписаны из больниц.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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