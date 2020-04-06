Длительный карантин негативно отразится на рынке недвижимости, уверены аналитики Фото: Алексей Гущин © URA.RU

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Из-за пандемии коронавируса, длительного карантина и экономического кризиса в России может встать около трети строек жилья, а цены на недвижимость в новостройках могут рухнуть на 20-30%. Об этом журналистам рассказали участники рынка.

Так, по мнению аналитиков агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), значительное снижение спроса на жилье на первичном рынке и, как следствие, его стоимости может произойти при кризисном сценарии. «Кризисный сценарий предполагает отмену карантина не ранее сентября 2020 года, что приведет к значительному падению спроса — на 25% и более. Вероятно еще более заметное снижение цен строительными компаниями (на 20-30%) для поддержания максимально возможного в этих условиях уровня продаж», — приводит ТАСС выдержку из аналитики НКР.

При этом в рейтинговом агентстве подчеркивают, что при таком сценарии восстановление спроса на рынке может занять от двух до четырех лет, а выручка девелоперов сократиться на 200 млрд рублей и больше.

Генеральный директор рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко, в свою очередь, видит риск и появления еще одной проблемы. По его словам, сейчас в стране порядка 70% застройщиков продолжают продавать жилье по старым правилам — по договорам долевого участия. Из-за снижения спроса на жилье, в компаниях могут встать продажи и, как следствие, им будет нечем платить заводам стройматериалов, а последним, в свою очередь, будет не на что производить. «В результате за месяц самоизоляции может встать около 30% всех строек в стране — у наиболее слабых игроков. В целом и без кризиса в зоне риска находилось 500—600 компаний», — приводит газета «Известия» слова Алексеенко.

Ранее, напомним, руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов прогнозировал, что из-за кризиса и снижения покупательской способности продавцам вторичной недвижимости, и девелоперам придется уменьшать стоимость квартир. Цены могут рухнуть на 10-20% уже в апреле.