Роспотребнадзор запустил платное тестирование на коронавирус на дому

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора с 6 апреля начал проводить бесконтактное тестирование на коронавирус на дому. Сдать анализ можно без назначения врача, но такая услуга пока оказывается только для жителей Москвы и Московской области и за деньги. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора расширяет арсенал диагностических инструментов для выявления коронавирусной инфекции — она позволяет выявить инфекцию даже на ранних стадиях заболевания, а также у людей с не выраженными симптомами», — говорится в сообщении.
Из соображений безопасности услуга оказывается на дому практически бесконтактным способом. Специалист будет приезжать к заказчику, рассказывать, как самостоятельно взять мазок из ротоглотки, а после этого увозить контейнер с биоматериалом на исследование. Результат будет приходить на электронную почту в течение двух дней. Услуга, как отмечается, оказывается на коммерческой основе и пока доступно только москвичам. Ведомство ведет работу по расширению охвата всех регионов России.
Ранее, напомним. стало известно, что в апреля в РФ начнется тестирование экспресс-системы диагностики коронавируса. Система позволит узнать результат в течение получаса, оперативно выявлять зараженных Covid-19 и изолировать их на ранней стадии, что позволит значительно снизить риски распространения инфекции.
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