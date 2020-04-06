05 апреля 2020

Роспотребнадзор запустил платное тестирование на коронавирус на дому

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, пробирка, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, медицинская маска, тест, коронавирус, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Роспотребнадзор запустил платное тестирование на коронавирусФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора с 6 апреля начал проводить бесконтактное тестирование на коронавирус на дому. Сдать анализ можно без назначения врача, но такая услуга пока оказывается только для жителей Москвы и Московской области и за деньги. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора расширяет арсенал диагностических инструментов для выявления коронавирусной инфекции — она позволяет выявить инфекцию даже на ранних стадиях заболевания, а также у людей с не выраженными симптомами», — говорится в сообщении.

Из соображений безопасности услуга оказывается на дому практически бесконтактным способом. Специалист будет приезжать к заказчику, рассказывать, как самостоятельно взять мазок из ротоглотки, а после этого увозить контейнер с биоматериалом на исследование. Результат будет приходить на электронную почту в течение двух дней. Услуга, как отмечается, оказывается на коммерческой основе и пока доступно только москвичам. Ведомство ведет работу по расширению охвата всех регионов России.

Ранее, напомним. стало известно, что в апреля в РФ начнется тестирование экспресс-системы диагностики коронавируса. Система позволит узнать результат в течение получаса, оперативно выявлять зараженных Covid-19 и изолировать их на ранней стадии, что позволит значительно снизить риски распространения инфекции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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