Уральский депутат предложил Трампу свое тело для борьбы с коронавирусом

Вячеслав Вегнер известен своими громкими пиар-акциями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер предложил президенту США Донадьду Трампу и канцлеру Германии Ангеле Меркель включить его в состав добровольцев, на которых будут испытывать разрабатываемые сегодня в этих странах вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщил URA.RU Вячеслав Вегнер, соответствующие письма он направил лидерам западных стран через их официальные государственные страницы и через аккаунты в соцсетях. «Пандемия коронавирусной инфекции не знает границ. Поэтому в борьбе с ней может принять участие каждый, где бы он ни жил. Я готов рискнуть своим здоровьем и даже жизнью для того, чтобы приблизить момент, когда мы все вместе победим эту заразу», — сказал парламентарий.

По последним данным, США лидирует среди других государств по числу зараженных COVID-19 — инфекция подтверждена более чем у 312 тысяч граждан этой страны. Германия — на четвертом месте в мире с 96 тысячами случаев заражения. В России по состоянию на 5 апреля было подтверждено 5 389 случаев новой инфекции.