Россиянку оштрафуют за фейк о заражении врача коронавирусом

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Клипарт. Магнитогорск, купюры, деньги
Жительница Иркутской области заплатит от 30 до 100 тысяч за недостоверную информациюФото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Иркутской области возбудили административное дело в отношении 39-летней женщины. Она распространила фейковую новость о заболевшем COVID-2019 главвраче одной из больниц региона. Теперь ее ждет штраф. Информация об этом появилась на сайте регионального главка МВД.

«Автор заведомо ложных данных, не располагая точными подтверждениями и предполагая, что сведения могут быть заведомо недостоверными, выложил их в тематический чат для дальнейшего обсуждения», — говорится в сообщении. Отмечается, что в действительности главный врач находился на самоизоляции и строго соблюдал все ограничения. Симптомов заболевания у него нет.

Жительница Иркутской области призналась в содеянном и принесла извинения за необдуманный поступок. Она заплатит административный штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Ранее за фейковую новость с фотографиями военных, якобы перекрывших границу между регионами, оштрафовали на 30 тысяч рублей жителя Магнитогорска. Фейк разошелся по соцсетям и мессенджерам. Комментарии к фото, сделанному на давних учениях, сообщали, что оно сделано на границе Челябинской области либо речь идет о блокировании въезда в Карталинский район.

Штрафы за недостоверную информацию о коронавирусе Госдума одобрила 31 марта. Для юридических лиц штраф больше — до 3 млн рублей, а если публикация фейка приведет к смерти человека, то наказание вырастет до 5 млн, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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