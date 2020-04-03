Челябинские полицейские «вычислили» еще двух авторов фейков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Житель Магнитогорска оштрафован на 30 тыс. рублей за фейковую новость с фотографиями военных, якобы перекрывших границу между регионами. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.

«Мужчина 1984 года рождения в комментариях к одной из публикаций в „ВК“ разместил заведомо недостоверную информацию с фото, на котором был изображен армейский автомобиль с размещенным на крыше автоматическим оружием и рядом стоящие сотрудники ДПС, — пояснили URA.RU в пресс-службе-полицейского главка. — В комментарии к фото сообщалось, что дело происходит якобы на границе Самарской и Оренбургской областей».

Впоследствии фейк разошелся по социальным сетям и мессенджерам. Комментарии к фото, сделанному на давних учениях, сообщали, что оно сделано на границе Челябинской области либо речь идет о блокировании въезда в Карталинский район. Теперь опубликовавшему снимок магнитогорцу предстоит выплатить 30 тыс. рублей в виде штрафа. Столько же заплатит челябинка, разместившая в своем аккаунте в «ВК» ложную информацию о числе заболевших. Ранее за распространение «коронавирусных» фейков в соцсетях уже были оштрафованы несколько южноуральцев.

К 3 апреля число зараженных жителей области достигло 23 (+2) человек, у пяти (+1) предварительные тесты дали условно-положительный результат. Болеют жители Челябинска, Златоуста, Миасса, Кизильского района и Брединского района. Заключительного диагноза новобирского «Вектора» челябинцы, магнитогорец и два жителя Верхнеуральского района. Режим полной самоизоляции на Южном Урале продлен до 19 апреля.

Некоторые пользователи соцсетей назвали эту публикацию «самым страшным» фейком о коронавирусе