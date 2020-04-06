ФСБ: в курганской тюрьме заключенный агитировал за боевиков

В курганской тюрьме один из осужденных за террористические преступления призывал сокамерников к совершению новых преступлений. Информацию URA.RU рассказали в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.
Беседы осужденного террориста с отбывающими наказание в исправительном учреждении зафиксированы при проведении оперативно-розыскных мероприятий. «Мужчина одобрительно высказывался о деятельности международной террористической организации „Исламское государство“ (запрещена на территории РФ), о собственном участии на стороне бандподполья во время боевых действий в Чеченской Республике. Формировал у собеседников представление о правомерности идеологии терроризма и привлекательности ИГИЛ (запрещена в России)», — уточнили в управлении.
Уроженец одного из регионов Северного Кавказа, гражданин России, должен был выйти из заключения в 2020 году. Однако теперь сторонник радикального ислама может остаться в местах заключения.
Ему предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). За содеянное ему грозит до 7 лет лишения свободы, уточнили в пресс-службе областного управления ФСБ.