Сейчас проводить ремонтные работы можно только 4 часа в день Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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В ХМАО ужесточили требования к проведению ремонтных работ. Сейчас строительные, ремонтные, погрузочно-разгрузочные и другие работы, нарушающие тишину и покой граждан, можно проводить только 4 часа в день: с 16 до 19 часов. Соответствующее распоряжение подписала губернатор ХМАО Наталья Комарова, за его исполнением будут следить полицейские.

«Кроме того, полный запрет на ремонт квартир по-прежнему распространяется на праздничные дни и воскресенье. За нарушение закона „Об обеспечении тишины и покоя граждан в ХМАО“ предусмотрен штраф — до 2 тыс. рублей для физлиц и до 15 тыс. для организаций», — объяснили агентству в полиции ХМАО.

Депутат окружной думы Виктор Сысун объяснил агентству, что решение губернатора логичное. Оно основано не только на мнении жителей, чей покой нарушается в период самоизоляции, но и на том, что все школьники переведены на домашнее обучение. «По сути, у детей такие же уроки каждый день, только самостоятельные. И, конечно, шумные работы им мешают. Наша фракция (Сысун представляет в окружной думе ЛДПР — ред.) вообще предлагала приравнять вынужденные выходные к официальным с соответствующими ограничениями», — добавил депутат.

С 31 марта на территории ХМАО введен режим обязательной самоизоляции, запрещающий выходить на улицу. Исключение сделано только для тех, кто едет на работу, идет в магазин, аптеку, выгуливает питомца или выносит мусор. Особый режим будет действовать минимум до 1 мая. А накануне стало известно, что право контролировать режим самоизоляции получили и чиновники.