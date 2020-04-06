Вирусолог рассказал, когда появится вакцина от коронавируса для широкого применения

Когда выпустят вакцину, эпидемии коронавируса уже не будет Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцина от коронавируса для широкого применения появится не раньше осени. Об этом заявил «URA.RU» вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

«К тому времени, когда разработают вакцину от коронавируса и проведут все испытания, эпидемии уже не будет. Я думаю, что это произойдет не раньше осени», —заявил профессор.

Он объяснил, что для массового использования вакцины требуются длительные испытания: доклинические и клинические. Сначала ее тестируют на животных, затем на небольшой группе людей, далее количество человек увеличивают.

Профессор допускает, что в будущем коронавирус может видоизменяться. Несмотря на это, вакцинация имеет шансы на успех.

«Мы не знаем, как поведет себя коронавирус. Возможно, он начнет мутировать, подобно гриппу. Это покажет только практика. Однако уже сейчас есть вакцины для профилактики коронавируса у животных. И они успешно используются», — утверждает Альтштейн.

По его информации, существуют вакцины от инфекционного бронхита, возбудителем которого является коронавирусная инфекция. Ими успешно прививают птиц. Аналогичные вакцины есть для телят. Это значит, что вакцинация людей тоже может показать хорошие результаты.

Анатолий Альтштейн утверждает, что в настоящий момент изобретением вакцины занимаются многие ученые по всему миру, существуют уже десятки разработок, которые предстоит испытать.

Ранее замдиректора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов заявил, что вакцинация является единственным эффективным методом профилактики инфекционных заболеваний, к которым, в том числе, относится коронавирус.