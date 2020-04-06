Врач назвал единственный действенный способ профилактики коронавируса

Вакцинация является единственным эффективным методом профилактики инфекционных заболеваний, к которым, в том числе, относится коронавирус. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» рассказал замдиректора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов.
«Ничего другого человечество не изобрело к настоящему моменту. Вакцинация подарила человечеству 25 лет жизни», — приводит слова Горелова РИА «Новости». Инфекционист подчеркнул, что вакцина от гриппа не спасает от заражения коронавирусом.
Он также отметил, что в данный момент разработкой вакцины против коронавируса во всем мире заняты 20 компаний, среди них есть и российские организации. Однако все они столкнулись с проблемой — не существует лабораторных животных, чувствительных к COVID-19. Инфекционист призвал российские компании объединиться с мировым сообществом. По его словам, в любом случае мир будет использовать ту вакцину, которая окажется наиболее эффективной, сообщает агентство Nation News.
Ранее URA.RU сообщало, что первые препараты от COVID-19 появятся уже через два-три месяца. Однако, как в разговоре с агентством отмечают эксперты, на проверку их эффективности и безопасности уйдет немало времени — лекарство может появиться только к концу этого года или в начале 2021 года.
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