05 апреля 2020

Врач назвал единственный действенный способ профилактики коронавируса

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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, вакцина, лекарство, ампула
Над созданием вакцины работают 20 компанийФото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцинация является единственным эффективным методом профилактики инфекционных заболеваний, к которым, в том числе, относится коронавирус. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» рассказал замдиректора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов.

«Ничего другого человечество не изобрело к настоящему моменту. Вакцинация подарила человечеству 25 лет жизни», — приводит слова Горелова РИА «Новости». Инфекционист подчеркнул, что вакцина от гриппа не спасает от заражения коронавирусом.

Он также отметил, что в данный момент разработкой вакцины против коронавируса во всем мире заняты 20 компаний, среди них есть и российские организации. Однако все они столкнулись с проблемой — не существует лабораторных животных, чувствительных к COVID-19. Инфекционист призвал российские компании объединиться с мировым сообществом. По его словам, в любом случае мир будет использовать ту вакцину, которая окажется наиболее эффективной, сообщает агентство Nation News.

Ранее URA.RU сообщало, что первые препараты от COVID-19 появятся уже через два-три месяца. Однако, как в разговоре с агентством отмечают эксперты, на проверку их эффективности и безопасности уйдет немало времени — лекарство может появиться только к концу этого года или в начале 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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