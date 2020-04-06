05 апреля 2020
04 апреля 2020
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Поход в туалет окончился для тюменца травмой и больницей

© Служба новостей «URA.RU»
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Туалет, туалет, унитаз, туалетная бумага, санузел
Мужчина чуть не погиб, порезавшись об обломки унитазаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Тюменские медики спасли мужчину, который сильно порезался острыми обломками унитаза. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения. Инцидент случился 4 апреля.

«Травму 36-летний мужчина получил по нелепой случайности: забравшись с ногами на унитаз, он и не предполагал, что тот вдруг треснет, а острые, как бритва, осколки оставят глубокие раны на правом бедре», — сообщили в ведомстве подробности. Скорую пострадавшему вызвал сосед, к которому мужчина пришел, обливаясь кровью. Медики прибыли на место происшествия через 8 минут.

«Помощь пострадавшему была оказана оперативно, что спасло ему жизнь», — добавили в депздраве. После пациента доставили в Областную клиническую больницу №2.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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