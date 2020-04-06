Поход в туалет окончился для тюменца травмой и больницей

Мужчина чуть не погиб, порезавшись об обломки унитаза
Тюменские медики спасли мужчину, который сильно порезался острыми обломками унитаза. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения. Инцидент случился 4 апреля.
«Травму 36-летний мужчина получил по нелепой случайности: забравшись с ногами на унитаз, он и не предполагал, что тот вдруг треснет, а острые, как бритва, осколки оставят глубокие раны на правом бедре», — сообщили в ведомстве подробности. Скорую пострадавшему вызвал сосед, к которому мужчина пришел, обливаясь кровью. Медики прибыли на место происшествия через 8 минут.
«Помощь пострадавшему была оказана оперативно, что спасло ему жизнь», — добавили в депздраве. После пациента доставили в Областную клиническую больницу №2.