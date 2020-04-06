Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что жители региона испытывают «ложное чувство безопасности» и подвергают себя опасности во время эпидемии коронавируса. Выводы о поведении уральцев он сделал, увидев сообщение в блоге фотографа Глеба Клементьева. На его снимках горожане группами гуляют по набережной около резиденции губернатора.
«Я увидел этот пост у фотографа Глеба Клементьева, и если честно, поразился. Уже больше двух недель мы делаем все возможное, чтобы предотвратить распространение коронавируса. <…> Я вижу и по своему окружению, как у некоторых появляется ложное чувство безопасности. Как будто вирус далеко, как минимум в Москве, и это нас не касается <…> Думаю, все согласятся, что лучше пропустить пару солнечных выходных на улице, чем потом бороться за жизнь в больнице», — написал Куйвашев в Instagram.
Власти недовольны поведением уральцев в выходные вторую неделю подряд. 30 марта вице-губернатор Павел Креков подчеркнул, что «количество выезжающих, гуляющих [28-29 марта уральцев] было достаточно велико».
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