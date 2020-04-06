05 апреля 2020
04 апреля 2020

Что запрещено, а что разрешено в Челябинской области во время карантина. НОВЫЙ СПИСОК

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской общественный транспорт. Мойка и санитарная обработка автобусов. Челябинск, автопарк, эпидемия, карантин, автобусы, дезинфекция, коронавирус, санитарная обработка, городской общественный транспорт, мойка автобусов
Челябинцам рассказали, какими услугами они могут пользоваться во время карантинаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти Челябинской области 6 апреля уточнили список ограничений, введенных на время режима всеобщей изоляции с 31 марта из-за пандемии коронавируса. Губернатор Алексей Текслер утвердил дополнительный список предприятий, которые могут возобновить работу в период нерабочих недель. Это повлияло на жизнь южноуральцев.

В целом карантинные меры продолжают действовать. В том числе запрет покидать свои дома без крайней надобности.

  • Южноуральцам вне дома требуется соблюдать дистанцию от других граждан не менее 1,5 м (социальное дистанцирование). Это касается общественных мест и общественного транспорта. Исключение — оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
  • Граждане не должны покидать места пребывания и проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и прямой угрозы жизни и здоровью. Жители могут также ходить в ближайшие магазины, работа которых продолжается; выносить мусор и выгуливать собак на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома.
  • Жители также могут передвигаться по улицам, когда едут на работу, если деятельность предприятий, где они трудятся, не приостановлена.
  • В Челябинске закрываются школьные стадионы. Такие меры приняла мэр Наталья Котова.

  • При этом жители могут посещать предприятия автосервиса, стоматологические клиники, химчистки, организации, оказывающие финансовые услуги, нотариуса, МФЦ. Но все это следует делать по предварительной записи через интернет и на условиях соблюдения социальной дистанции.

По данным на утро 6 апреля, в Челябинской области 31 (+4 новых) человек заразился коронавирусом. Еще один житель ждет подтверждения в новосибирской лаборатории «Вектор».

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