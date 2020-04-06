Власти Челябинской области 6 апреля уточнили список ограничений, введенных на время режима всеобщей изоляции с 31 марта из-за пандемии коронавируса. Губернатор Алексей Текслер утвердил дополнительный список предприятий, которые могут возобновить работу в период нерабочих недель. Это повлияло на жизнь южноуральцев.
В целом карантинные меры продолжают действовать. В том числе запрет покидать свои дома без крайней надобности.
- Южноуральцам вне дома требуется соблюдать дистанцию от других граждан не менее 1,5 м (социальное дистанцирование). Это касается общественных мест и общественного транспорта. Исключение — оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
- Граждане не должны покидать места пребывания и проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и прямой угрозы жизни и здоровью. Жители могут также ходить в ближайшие магазины, работа которых продолжается; выносить мусор и выгуливать собак на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома.
- Жители также могут передвигаться по улицам, когда едут на работу, если деятельность предприятий, где они трудятся, не приостановлена.
- В Челябинске закрываются школьные стадионы. Такие меры приняла мэр Наталья Котова.
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При этом жители могут посещать предприятия автосервиса, стоматологические клиники, химчистки, организации, оказывающие финансовые услуги, нотариуса, МФЦ. Но все это следует делать по предварительной записи через интернет и на условиях соблюдения социальной дистанции.
По данным на утро 6 апреля, в Челябинской области 31 (+4 новых) человек заразился коронавирусом. Еще один житель ждет подтверждения в новосибирской лаборатории «Вектор».
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