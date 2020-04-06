В Кремле назвали чрезмерным решение регионов о закрытии границ

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Сотрудники ГИБДД на въезде в город дают разъяснения по поводу режима. Курган, граница, дпс, гибдд, сотрудник дпс, въезд в город, медицинская маска, пост гаи
Федеральные власти уже внесли корректировки в решения губернаторовФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезмерным решение некоторых регионов страны закрыть границы из-за угрозы распространения коронавируса. Во время общения с прессой представитель Кремля подчеркнул, что федеральный центр уже внес соответствующие коррективы в действия глав субъектов.

«Кроме того, вы знаете, что особенно было обращено внимание регионов на недопустимость разрыва транспортных цепочек, недопустимость воспрепятствования грузовым перевозкам», — отметил Дмитрий Песков.

По данным на 6 апреля, в России число заболевших новым типом коронавируса достигло 6 343 человек. За сутки количество случаев увеличилось на 954. Для борьбы с распространением инфекции в стране был введен режим самоизоляции. Регионы могут регулировать его на местах в зависимости от количества зараженных.

Ранее сообщалось, что административные границы закрыты в Чечне, ограничен проезд на территорию Еврейской автономной области, Астраханской области. Также был введен специальный режим в нескольких населенных пунктах Ленинградской и Мурманской областей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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