05 апреля 2020
04 апреля 2020

У пресс-секретаря челябинского губернатора подозревают коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг Алексея Текслера в медицинской маске по коронавирусу. Челябинск , зюсь сергей, медицинская маска
Сергей Зюсь самоизолировался после подозрения на коронавирусФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У Сергея Зюся, пресс-секретаря губернатора Челябинской области Алексея Текслера, предварительный тест на коронавирус показал условно-положительный результат. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. Выяснилось, что все сотрудники областной администрации сдавали тесты

«Подозрение на коронавирус выявлено у пресс-секретаря Сергея Зюся. За последний месяц он не покидал пределов региона и страны, не имел контактов с гражданами, вернувшимися из-за рубежа. Важно отметить, что результат анализа пока предварительный. Необходим дополнительный анализ, который уже у него взят. Остальные отобранные анализы сотрудников — отрицательные», — заявили в пресс-службе.

Зюсь самоизолировался и соблюдает все ограничительные мероприятия.

По данным на утро 6 апреля, в Челябинской области 31 (+4) человек заразился коронавирусом. Еще один житель ждет подтверждения в новосибирской лаборатории «Вектор».

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© Служба новостей «URA.RU»
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