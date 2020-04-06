Больница в ЯНАО рискует утонуть в нечистотах

Тюменская компания, занимающаяся на Ямале вывозом жидких бытовых отходов, обвинила местных конкурентов в недопустимых методах работы. Как рассказал URA.RU бизнесмен Антон Юрский, его предприятие не может вывезти отходы из больницы в селе Мужи Шурышкарского района — конкуренты просто перекрыли дорогу на полигон.
По словам собеседника, МП «Жилфонд» делает все, чтобы пришлые конкуренты не могли выполнять муниципальные контракты. «Я обслуживаю в Шурышкарском районе два объекта, один из которых — больница, — рассказал предприниматель в разговоре с агентством. — Уже две недели мне работать не дают, владелец полигона выставил охрану и не пропускает наши машины».
На фоне мероприятий, связанных с коронавирусом и профилактикой его распространения, санитарный контроль усиливается, уверен бизнесмен. Септики больницы при этом своевременно вычистить не удается — содержимое просто некуда сливать.
Одна из обслуживаемых организаций уже выставила претензию из-за невывезенных, больница аналогичный документ подготовила. Попытки договориться с «Жилфондом» успеха не возымели: «сначала требовали 40% от моего контракта, а потом и вовсе отказались от переговоров».
Директор МП «Жилфонд» Константин Катаев в разговоре с корреспондентом пояснил, что въезд на полигон закрыт для всех машин, не принадлежащих компании и до сегодняшнего дня никто не обращался с жалобами или претензиями. В письме, подписанном Катаевым, говорится: «У предприятия отсутствуют возможности для доступа третьих лиц к месту слива ЖБО».
Юрскому предложили обратиться к местным властями, чтобы те выделили другой участок для слива отходов. Этот вариант бизнесмена не устраивает: пока проводятся все процедуры, договоры наверняка будут расторгнуты.
В администрации Шурышкарского района сообщили, что Юрский действительно обратился к местным властям за содействием еще 25 марта. Поскольку полигон для слива отходов находится на участке, находящемся в пользовании МП «Жилфонд», то диалог должен идти между двумя субъектами предпринимательства, уверены в мэрии.