Курганцы стали реже совершать правонарушения во время самоизоляции

После введения режима самоизоляции в Курганской области сократилось число правонарушений и преступлений. Такие данные опубликованы на сайте УМВД России по региону.
«2774 жителя Зауралья нарушили административное законодательство, из них за распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции и появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах привлечены к ответственности 547 граждан», — говорится в информации о состоянии оперативной обстановки на территории Курганской области с 30 марта по 5 апреля. Неделей ранее курганская полиция отчитывалась о 3657 нарушениях административного законодательства, и о 578 гражданах, задержанных пьяными в общественных местах.
Количество зарегистрированных случаев мелкого хулиганства за минувшую неделю сократилось практически вдвое — со 141 до 80. Уменьшилось и число нарушений правил дорожного движения. Если с 23 по 29 марта сотрудники ДПС составили 2483 протокола, то с 30 марта по 5 апреля — только 1354 протокола.
За прошедшую неделю в Курганской области зарегистрировано 258 преступлений, неделей ранее — 292. Число грабежей сократилось с семи до пяти, краж — с 89 до 77, фактов незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотиков и психотропных веществ — с 22 до 13. Увеличилось лишь число мошенничеств (с 35 до 43 случаев).
В пресс-службе регионального УМВД предположили, что одной из причин снижения числа правонарушений и преступлений действительно мог стать режим самоизоляции, введенный с 1 апреля.
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