Правительство России ограничило продажу медицинских масок

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Продажа противовирусных препаратов и медицинских масок в аптеке. Челябинск, аптека, лекарства, фармацевт, маска медицинская, коронавирус
Теперь продавать средства защиты смог организации с лицензиейФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Правительство России ввело ограничения на розничную и оптовую продажу медицинских масок и других средств защиты. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.

Осуществлять продажу масок, респираторов, одноразовых перчаток и защитных костюмов смогут только организации, имеющие соответствующую лицензию. Кроме того, постановление вводит ограничения на розничные цены. «Размер надбавки к фактическим отпускным ценам не должен превышать 10 копеек», — говорится в документе.

Организацией, назначенной правительством ответственной за обеспечение регионов необходимыми медицинскими товарами, стала структура «Ростеха» — ОАО «Корпорация «Росхимзащита».

Ранее сообщалось, что в Минздраве призвали российских работодателей обеспечить работников необходимыми средствами защиты, включая медицинские маски. Прежде всего это относится к продавцам магазинов, аптек, кондукторам, а также сотрудникам МВД и МФЦ, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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