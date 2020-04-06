Правительство России ограничило продажу медицинских масок

Правительство России ввело ограничения на розничную и оптовую продажу медицинских масок и других средств защиты. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.
Осуществлять продажу масок, респираторов, одноразовых перчаток и защитных костюмов смогут только организации, имеющие соответствующую лицензию. Кроме того, постановление вводит ограничения на розничные цены. «Размер надбавки к фактическим отпускным ценам не должен превышать 10 копеек», — говорится в документе.
Организацией, назначенной правительством ответственной за обеспечение регионов необходимыми медицинскими товарами, стала структура «Ростеха» — ОАО «Корпорация «Росхимзащита».
Ранее сообщалось, что в Минздраве призвали российских работодателей обеспечить работников необходимыми средствами защиты, включая медицинские маски. Прежде всего это относится к продавцам магазинов, аптек, кондукторам, а также сотрудникам МВД и МФЦ, передает RT.