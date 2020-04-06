Названы суммы страховки на случай заражения пермских врачей коронавирусом

В Пермском крае застраховали медработников, контактирующих с больными коронавирусом. Об этом сообщает официальный telegram-канал краевого оперативного штаба «Стоп коронавирус. Пермь». Решение принято врио главы региона Дмитрием Махониным.
«Единоразовая выплата по страхованию здоровья составляет 50 должностных окладов, жизни — 100 должностных окладов», — указано в сообщении.
Также по решению Махонина надбавки к своим окладам получат врачи и медперсонал скорой помощи, пунктов оказания первичной медпомощи и стационаров, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом либо с подозрением на него. Размер надбавок ранее был установлен федеральным бюджетом.
Надбавки в размере 31,2 тыс. рублей предусмотрены также водителям скорой помощи и вспомогательному персоналу пунктов оказания первичной медпомощи и стационаров. На эти цели из регионального бюджета направят порядка 300 млн. рублей.
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