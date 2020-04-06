05 апреля 2020
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Названы суммы страховки на случай заражения пермских врачей коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, коронавирус, лаборатория
Пермских врачей застраховали от коронавирусаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае застраховали медработников, контактирующих с больными коронавирусом. Об этом сообщает официальный telegram-канал краевого оперативного штаба «Стоп коронавирус. Пермь». Решение принято врио главы региона Дмитрием Махониным.

«Единоразовая выплата по страхованию здоровья составляет 50 должностных окладов, жизни — 100 должностных окладов», — указано в сообщении.

Также по решению Махонина надбавки к своим окладам получат врачи и медперсонал скорой помощи, пунктов оказания первичной медпомощи и стационаров, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом либо с подозрением на него. Размер надбавок ранее был установлен федеральным бюджетом.

Надбавки в размере 31,2 тыс. рублей предусмотрены также водителям скорой помощи и вспомогательному персоналу пунктов оказания первичной медпомощи и стационаров. На эти цели из регионального бюджета направят порядка 300 млн. рублей.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Пермь. Коронавирус», а также в telegram-канале «Пермь. Коронавирус».

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© Служба новостей «URA.RU»
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