Мэрия Екатеринбурга сократит все городские программы на 25% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Администрация Екатеринбурга сократит расходы на муниципальные программы на 25%, сообщает источник URA.RU в мэрии. Такое решение было принято по итогам ряда закрытых совещаний, на которых обсуждалась оптимизация городского бюджета в условиях кризиса и коронавируса. По словам инсайдеров, 1 апреля подразделения администрации получили задание составить список необязательных программ, от которых можно отказаться.

«Мы уже ввели 25-процентный лимит на капитальные затраты. Это означает, что четверть того, что мы планировали построить и отремонтировать, делаться не будет», — поделился собеседник агентства, знакомый с ситуацией. По его словам, одна из программ, от которой мэрия, скорее всего, откажется — укладка гранитной плитки. В этом году городские власти планировали благоустроить ей участки на улице Пушкина и на улице 8 Марта — от проспекта Ленина до ул. Малышева.

Из объектов благоустройства мэрия оставит только парк имени XXII Партсъезда, поскольку 95% проекта составляют федеральные и областные деньги, подчеркнул источник. «Набережные и прочее — пока замораживаются», — отметил он. При это дорожные ремонты, которые «уже отторгованы», отменяться не будут, уточнили в мэрии.

Кроме того, по словам другого собеседник агентства, руководство горадминистрации готовит сокращение около 10% работников, а также 5-процентное урезание зарплат и отмена премий. При этом источник URA.RU, представляющий экономический блок мэрии, отметил, что речь идет о сокращении на 5% не зарплат, а фонда оплаты труда. «Это не значит, что будут сокращаться зарплаты — просто есть задача ввести экономию в фонде, которая, как правило, складывается из больничных, пустующих вакансий и так далее. И, если раньше сэкономленные средства оставались в фонде, то теперь они будут направляться на погашение обязательств бюджета», — объяснил инсайдер.

Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский анонсировал масштабные корректировки городского бюджета, связанные с текущей экономической ситуацией и коронавирусом.