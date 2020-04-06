05 апреля 2020
04 апреля 2020

Мэр Екатеринбурга начинает экономить деньги за счет гордумы

© Служба новостей «URA.RU»
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Третье заседание Екатеринбургской городской Думы. Екатеринбург, заседание, екатеринбургская городская дума
Как сократятся зарплаты в гордуме, пока не решеноФото: Анна Майорова © URA.RU

Гордума Екатеринбурга сократит зарплаты работников аппарата представительного органа, а также спикера, вице-спикера и одного из депутатов, рассказал URA.RU председатель думы Игорь Володин. По словам другого собеседника агентства в гордуме, оптимизация расходов — инициатива администрации, примеряющейся к работе в условиях экономического кризиса.

«Из мэрии пришло соответствующее письмо, что сокращается финансирование [деятельности думы и городского бюджета]. Причем речь не только о зарплатах. Мы и сами думали о том, чтобы войти в режим экономии. Поэтому премии, дополнительные выплаты [работникам] однозначно отменяются», — поделился источник URA.RU. Он добавил, что пока неясно, на сколько сократится смета думы и, как следствие, зарплаты.

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«Нам надо экономить бюджетные средства. Зарплаты однозначно у всех придется урезать, в том числе у меня», — рассказал Володин. Месячный доход Володина составляет около 200 тысяч рублей. Помимо него, зарплату в гордуме среди депутатов получают вице-спикер Виктор Тестов и Елена Бондаренко. В конце прошлого года стало известно, что в 2020 году содержание народных избранников обойдется городу в 191,5 миллиона рублей. Большая часть этих денег — 158,9 миллиона — закладывалась на зарплаты аппарату думы.

Как писало URA.RU, ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский опроверг слухи о том, что в связи с переходом на частично удаленную работу часть работников администрации может потерять в зарплатах. «По части зарплат у нас все вроде бы нормально», — поделился собеседник агентства в мэрии. На прошлой неделе стало известно, что гордума откажется от 11,8 миллиона рублей, заложенных на пиар-сопровождение работы депутатов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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