Челябинский губернатор отдаст свой месячный оклад в фонд помощи пострадавшим из-за коронавируса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер переведёт месячный заработок в фонд помощи пострадавшим от коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.
Это фонд создан на базе НКО «Союз женщин». Как заявила на брифинге 6 апреля первый вице-губернатора Ирина Гехт, однодневную зарплату в фонд перечислят все министерства региона — около 200 тыс. рублей каждое ведомство. За счет средств фонда будет оказываться экстренная помощь жителям, оставшимся без средств к существованию из-за коронавируса.
«В ходе традиционного совещания с главами городов и районов, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи, Текслер предложил главам также рассмотреть возможность перечислить любую сумму на счёт фонда», — заявили в областном правительстве.
По данным на утро 6 апреля, в Челябинской области 31 (+4 новых) человек заразился коронавирусом.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «