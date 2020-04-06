05 апреля 2020
04 апреля 2020

Челябинский губернатор отдаст свой месячный оклад в фонд помощи пострадавшим из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг Алексея Текслера в медицинской маске по коронавирусу. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер передали свои личные средства в фондФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер переведёт месячный заработок в фонд помощи пострадавшим от коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.

Это фонд создан на базе НКО «Союз женщин». Как заявила на брифинге 6 апреля первый вице-губернатора Ирина Гехт, однодневную зарплату в фонд перечислят все министерства региона — около 200 тыс. рублей каждое ведомство. За счет средств фонда будет оказываться экстренная помощь жителям, оставшимся без средств к существованию из-за коронавируса.

«В ходе традиционного совещания с главами городов и районов, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи, Текслер предложил главам также рассмотреть возможность перечислить любую сумму на счёт фонда», — заявили в областном правительстве.

По данным на утро 6 апреля, в Челябинской области 31 (+4 новых) человек заразился коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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