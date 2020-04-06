В Челябинской области открыли фонд помощи пострадавшим от коронавируса

В Челябинской области открыт фонд оказания экстренной помощи жителям, оставшимся без средств к существованию из-за коронавируса. Оператором пожертвований станет Союз женщин региона, сообщила на пресс-конференции 6 апреля первый вице-губернатор Ирина Гехт.
«Союз женщин уже работает с семьями. Однодневную зарплату в фонд перечислят все министерства Челябинской области — около 200 тыс. рублей каждое ведомство», — сказала Гехт.
Чиновница добавила, что одинокие мамы и многодетные семьи, чьи доходы ниже прожиточного минимума, получат единовременное пособие в 5 тыс. рублей. Эта мера поддержки коснется 50 тысяч семей. Кроме того, 40 тысяч инвалидов получат продуктовые наборы.
По инициативе губернатора все жители, которые в апреле встанут на учет в службу занятости, получат региональное пособие в 15 тысяч рублей. Текслер также ввел налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса.
Создание фонда помощи пострадавшим от коронавируса анонсировал на пресс-конференции 4 апреля губернатор Алексей Текслер. В понедельник он подтвердил журналистам, что фонд будет создан. Собранные деньги направят на оказание экстренной помощи людям, которые остались без средств к существованию. Курировать проект будут некоммерческие организации под контролем правительства региона.
Новосибирский центр «Вектор» подтвердил заражение коронавирусом у 31 (+4) жителя Челябинской области. Еще один человек ждет подтверждения предварительного диагноза.
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