Власти Челябинской области опубликовали перечень организаций, которым разрешена работа в условиях эпидемии коронавируса. В список вошло почти 40 видов деятельности, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области.
«На работу должны выходить только те работники, которые не могут выполнять обязанности удаленно», — уточнил первый вице-губернатор Виктор Мамин. При этом в компании должны выдать работнику справку в свободной форме или копию приказа о трудоустройстве и работе в нерабочие дни.
URA.RU составило полный список разрешенной деятельности:
- непрерывно действующие организации
- аптеки, медицинские организации и структуры, обеспечивающие их производственно-технологическую деятельность
- магазины по продаже продуктов и товаров первой необходимости
- неотложные работы в условиях ЧС и при возникновении угрозы распространения заболеваний
- неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы
- финансовые услуги
- социальное обслуживание
- энергетика, теплоснабжение, водоподготовка, водоочистка и водоотведение
- производство продуктов, напитков, одежды, обуви, машин и оборудования, металлоизделий, спецтехники, мебели, химических веществ, резиновых и пластмассовых изделий
- эксплуатирующие опасные производственные объекты
- эксплуатирующие гидротехнические сооружения
- атомная отрасль
- строительные фирмы
- ремонт и строительство дорог, включая поставку и производство материалов и оборудования
- сельское хозяйство, в том числе производство удобрений и запчастей, сельскохозяйственное машиностроение, а также обеспечивающие транспортно-логистические операции в этой сфере
- интернет-магазины продуктов и товаров первой необходимости, включая пункты выдачи, склады, производство упаковок
- медосмотры и оформление медицинских книжек
- производство медицинских изделий и средств индивидуальной защиты
- обращение с отходами
- коммунальные предприятия
- система нефтепродуктообеспечения
- транспортные и пассажирские перевозки
- стоянка и буксировка транспорта
- информационная деятельность и связь
- исполнение государственных и муниципальных контрактов
- выполнение гособоронзаказа
- системообразующие организации экономики (по отдельному решению правительства области)
- охрана лесов и лесозаготовка
- пользование недрами и полезными ископаемыми
- производство автомобилей, прицепов, полуприцепов
- газоснабжение
- инфраструктурная поддержка малого и среднего бизнеса
- организации, учредителями которых являются органы власти области и муниципалитетов
- доставка готовой еды из ресторанов и кафе
- дистанционная доставка товаров
- производство и доставка автозапчастей, товаров пожаротушения, электрооборудования, кабелей, электронного и компьютерного оборудования, программного обеспечения, средств связи (включая телефоны), водопроводного, отопительного и сантехнического оборудования и арматуры
- по предварительной записи: ремонт, обслуживание и мойка автомобилей, ремонт электротехники и сантехники, санитарная обработка помещений, ритуальные услуги, прачечные, ветеринария, стоматология, ремонт и подбор очков (контактных линз), нотариусы
- охранные предприятия
- СМИ
- такси
Руководители таких организаций обязаны организовать профилактические мероприятия: обработка рук антисептиками, замер температуры, расстояния работников друг от друга в 1,5 метра, проводить собрания дистанционно.
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