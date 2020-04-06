05 апреля 2020
04 апреля 2020

В Челябинской области сняли запрет с 40 видов деятельности. СПИСОК

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Красноармейский район. Челябинская область , текслер алексей, стройка
Алексей Текслер (в центре) снял запрет на 40 видов работ в Челябинской областиФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти Челябинской области опубликовали перечень организаций, которым разрешена работа в условиях эпидемии коронавируса. В список вошло почти 40 видов деятельности, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области.

«На работу должны выходить только те работники, которые не могут выполнять обязанности удаленно», — уточнил первый вице-губернатор Виктор Мамин. При этом в компании должны выдать работнику справку в свободной форме или копию приказа о трудоустройстве и работе в нерабочие дни.

URA.RU составило полный список разрешенной деятельности:

  • непрерывно действующие организации
  • аптеки, медицинские организации и структуры, обеспечивающие их производственно-технологическую деятельность
  • магазины по продаже продуктов и товаров первой необходимости
  • неотложные работы в условиях ЧС и при возникновении угрозы распространения заболеваний
  • неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы
  • финансовые услуги
  • социальное обслуживание
  • энергетика, теплоснабжение, водоподготовка, водоочистка и водоотведение
  • производство продуктов, напитков, одежды, обуви, машин и оборудования, металлоизделий, спецтехники, мебели, химических веществ, резиновых и пластмассовых изделий
  • эксплуатирующие опасные производственные объекты
  • эксплуатирующие гидротехнические сооружения
  • атомная отрасль
  • строительные фирмы
  • ремонт и строительство дорог, включая поставку и производство материалов и оборудования
  • сельское хозяйство, в том числе производство удобрений и запчастей, сельскохозяйственное машиностроение, а также обеспечивающие транспортно-логистические операции в этой сфере
  • интернет-магазины продуктов и товаров первой необходимости, включая пункты выдачи, склады, производство упаковок
  • медосмотры и оформление медицинских книжек
  • производство медицинских изделий и средств индивидуальной защиты
  • обращение с отходами
  • коммунальные предприятия
  • система нефтепродуктообеспечения
  • транспортные и пассажирские перевозки
  • стоянка и буксировка транспорта
  • информационная деятельность и связь
  • исполнение государственных и муниципальных контрактов
  • выполнение гособоронзаказа
  • системообразующие организации экономики (по отдельному решению правительства области)
  • охрана лесов и лесозаготовка
  • пользование недрами и полезными ископаемыми
  • производство автомобилей, прицепов, полуприцепов
  • газоснабжение
  • инфраструктурная поддержка малого и среднего бизнеса
  • организации, учредителями которых являются органы власти области и муниципалитетов
  • доставка готовой еды из ресторанов и кафе
  • дистанционная доставка товаров
  • производство и доставка автозапчастей, товаров пожаротушения, электрооборудования, кабелей, электронного и компьютерного оборудования, программного обеспечения, средств связи (включая телефоны), водопроводного, отопительного и сантехнического оборудования и арматуры
  • по предварительной записи: ремонт, обслуживание и мойка автомобилей, ремонт электротехники и сантехники, санитарная обработка помещений, ритуальные услуги, прачечные, ветеринария, стоматология, ремонт и подбор очков (контактных линз), нотариусы
  • охранные предприятия
  • СМИ
  • такси

Руководители таких организаций обязаны организовать профилактические мероприятия: обработка рук антисептиками, замер температуры, расстояния работников друг от друга в 1,5 метра, проводить собрания дистанционно.

На утро 6 апреля в области 31 (+4 новых) человек заболел коронавирусом. Еще один житель ждет подтверждения из новосибирской лаборатории «Вектор».

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