Китайские ученые описали типичную жертву коронавируса

Ученые исследовали смертельные случаи в госпиталях Ухани Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Чаще всего от коронавируса умирают мужчины старше 50 лет, имеющие хронические заболевания. К такому выводу пришли китайские медики, изучив 85 смертельных случаев в госпиталях в китайской провинции Ухань.

«В представленном исследовании 85 смертельных случаев COVID-19, большинство смертей пришлось на мужчин старше 50 лет с неинфекционными хроническими болезнями», — говорится в исследовании, опубликованном в американском журнале ATS Journals. К хроническим болезням относятся, в частности, ишемическая болезнь сердца или диабет.

Средний возраст пациентов, истории болезни которых рассматривались в исследовании, составил 65,8 года. Почти 73% пациентов в выборе — мужчины. Самыми распространенными симптомами коронавируса, наблюдавшимися у пациентов, ученые назвали высокую температуру, одышку и слабость.

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