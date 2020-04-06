Курганской области потребуется более миллиарда рублей, чтобы выполнить поручения Путина

В Курганской области планируют ввести выплаты на детей от трех до семи лет — 5,3 тысячи рублей на ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию в 2020 году

Законопроект о введении в Курганской области ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет внесен в облдуму Зауралья. Документ разработан для реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. На реализацию этой меры в 2020 году потребуется более миллиарда рублей.

«Предположительно численность получателей ежемесячной денежной выплаты составит около 21200 человек, размер выплаты в 2020 году 5308 рублей. На 2020 год предусмотрено 1350,4 млн рублей, из них 1336,9 млн рублей — средства федерального бюджета, 13,5 млн рублей — средства областного бюджета», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на сайте регионального парламента.

Согласно тексту документа, ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет будет получать один из его родителей или законных представителей. При этом должно выполняться условие, чтобы среднедушевой доход семьи не превышал величину прожиточного минимума, а ребенок должен быть гражданином РФ. Размер выплаты определен документом в размере 50% величины прожиточного минимума для детей.

Новые меры поддержки семей Путин анонсировал в ходе послания к Федеральному Собранию 15 января 2020 года. Среди прочего он предложил ввести и ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет включительно.