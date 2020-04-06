В Тюмени будет восстановлена работа строительных компаний Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С 13 апреля в Тюменской области к работе смогут вернуться застройщики, обрабатывающие предприятия и станции техобслуживания (только для грузового и служебного транспорта) — по предварительному согласованию и при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Получить разрешение на работу может также ряд компаний, список которых будет опубликован на сайте администрации региона, сообщил в прямом эфире губернатор Тюменской области Александр Моор. Соответствующим приказ был подписан главой региона 4 апреля, а опубликован сегодня, 6 апреля.

«Абсолютное большинство наших земляков вернулось в регион до 30 марта. С 30 марта по 13 апреля — как раз две недели [инкубационного периода коронавируса]. В постановлении есть два приложения, в котором перечислены все ОКВЭДы [сферы деятельности] предприятий, деятельность которых будет разрешена», — сообщил Александр Моор. Для того, чтобы начать работу, предприятие за три дня до этого должно будет уведомить региональное правительство через специальную форму на сайте, которая будет опубликована 7 апреля. После этого его внесут в специальный реестр. Также предприятие обязано будет выполнить ряд санитарных требований Роспотребнадзора. При этом первый рабочий день может быть запланирован только на 13 апреля. «Главное требование — жесткое соблюдение санитарно-эпидимиологических норм. Мы будем строго следить и наказывать нарушителей этих правил», — отметил губернатор Александр Моор.

Получить разрешения на работу смогут:

C 13 апреля:

— Обрабатывающие производства;

— Строительные компании;

— Владельцы автомобильного грузового транспорта;

— Компании, поставляющие автозапчасти;

— Предприятия, осуществляющие инженерные изыскания и проектирование, выполняющие авторский и технадзор;

Уже разрешено, согласно приказу от 4 апреля:

— Магазины, реализующие оптико-офтальмологические изделия;

— Предприятия, осуществляющие пошив средств индивидуальной защиты;

— Организации, осуществляющие ремонт служебного и грузового транспорта;

— Предприятия, деятельность которых организована в дистанционном режиме работы по месту проживания работников.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области в 3 апреля введен режим самоизоляции для всех жителей региона, введен запрет на работы практически всех предприятий, за исключением продовольственных магазинов, аптек и больниц.