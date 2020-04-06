В Челябинской райбольнице в разгар эпидемии сменили третьего главврача

Третьего и. о. главврача сменили меньше чем за полтора года в райбольнице Каслей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В каслинской районной больнице сменился третий главврач за неполные полтора года. Руководитель медучреждения Денис Чуфырин уволен с должности, сообщили URA.RU сотрудники.

В минздраве Челябинской области подчеркнули, что прежний руководитель только исполнял обязанности главного врача, при этом работал врачом лабораторной диагностики. «Трудовой договор Чуфырина действовал до выхода приказа о назначении нового руководителя 3 апреля. Сейчас он продолжает работать врачом. Обязанности главврача исполняет Мельников В.В.», — сообщила пресс-секретарь ведомства Марина Сергеева. Что касается причины смены главврача и кто стал новым главой вуза она обещала ответить по письменному запросу. Он отправлен. На момент публикации ответа не было.

До декабря 2018 года главврачом больницы была Ольга Щеглова. Затем и. о. руководителя медучреждения был назначен Виктор Щербаков. В ноябре 2019 года его сменил с приставкой и. о. Денис Чуфырин. Сейчас в больнице появился уже третий исполняющий обязанности главврача.

По информации URA.RU, новым и. о. главврача каслинской райбольницы назначен Владимир Мельников, ныне директор ГКУЗ «Центр по координации деятельности медицинских учреждений Челябинской области». Пока он совмещает обе должности. До тех пор, пока для Каслей не найдут нового и. о. главврача, уже четвертого по счету с декабря 2018 года. В приемной Мельникова не ответили на звонок. В Каслях о нем отзываются как о большом профессионале. «Первое впечатление очень хорошее. Видно, что Мельников разбирается во всех темах — и в медицинских, и в экономических», — сказал один из руководителей больницы.

В Каслинском районе пока нет ни одного случая заражения коронавирусом. А всего в регионе уже 31 (+4 новых) человек получил такой диагноз. Еще один житель ждет подтверждения из новосибирского центра «Вектор».

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Замминистра здравоохранения региона Евгений Ванин назвал URA.RU причину увольнения Чуфырина. «Человек не справился с поставленными перед ним задачами в рамках подготовки медицинской организации к работе в условиях повышенной готовности к распространению коронавирусной инфекции. Мельников призван выправить ситуацию. Министерство прилагает все усилия, чтобы найти нового руководителя больницы», — добавил чиновник.