В Челябинске 7 декабря на Копейском шоссе маршрутный автобус врезался в бетонный столб. Среди пассажиров есть пострадавшие. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

«Около дома №27А на Копейском шоссе автобус „ПАЗ“ маршрута №129 совершил наезд на бетонную опору. В результате ДТП получил телесные повреждения водитель и три пассажира», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Подробности аварии устанавливаются. На место происшествия выезжал начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску Евгений Резаев. В Челябинске следователем СК России уже возбуждено уголовное дело по факту травмирования пассажиров автобуса в результате ДТП.

