Маршрутный автобус с пассажирами врезался в столб в Челябинске. Фото
На месте аварии в Челябинске работает полиция
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Челябинске 7 декабря на Копейском шоссе маршрутный автобус врезался в бетонный столб. Среди пассажиров есть пострадавшие. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.
«Около дома №27А на Копейском шоссе автобус „ПАЗ“ маршрута №129 совершил наезд на бетонную опору. В результате ДТП получил телесные повреждения водитель и три пассажира», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Подробности аварии устанавливаются. На место происшествия выезжал начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску Евгений Резаев. В Челябинске следователем СК России уже возбуждено уголовное дело по факту травмирования пассажиров автобуса в результате ДТП.
Автобус врезался в столб
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Челябинску
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!