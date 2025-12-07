Логотип РИА URA.RU
Маршрутный автобус с пассажирами врезался в столб в Челябинске. Фото

07 декабря 2025 в 13:18
На месте аварии в Челябинске работает полиция

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске 7 декабря на Копейском шоссе маршрутный автобус врезался в бетонный столб. Среди пассажиров есть пострадавшие. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

«Около дома №27А на Копейском шоссе автобус „ПАЗ“ маршрута №129 совершил наезд на бетонную опору. В результате ДТП получил телесные повреждения водитель и три пассажира», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Подробности аварии устанавливаются. На место происшествия выезжал начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску Евгений Резаев. В Челябинске следователем СК России уже возбуждено уголовное дело по факту травмирования пассажиров автобуса в результате ДТП. 

Автобус врезался в столб

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Челябинску

