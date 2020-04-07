РБК: правительство РФ введет запрет на импорт дешевого бензина

Власти РФ задумались над запретом импорта дешевого бензина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Правительство России решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы не допустить поставки дешевого иностранного топлива на внутренний рынок. Об этом журналистам рассказал знакомый с ситуацией источник и подтвердили три федеральных чиновника.

«Запрет будет введен в самое ближайшее время, в апреле, но сначала компаниям просто объявят о решении, законодательно оно будет закреплено позднее — как только выйдет соответствующее постановление правительства», — пишет РБК со ссылкой на одного из своих собеседников. Мера, как отмечается, временная и рассчитана до сентября 2020 года — на тот период, пока, по прогнозам Минэнерго, на рынке будут держаться низкие цены на нефть.

С таким предложением выступило Минэнерго. Профильный вице-премьер Юрий Борисов его поддержал, утверждают источники издания. Представители министерства и Борисова отказались от комментариев.

В марте страны не смогли договориться о дальнейшем сокращении добычи нефти. Сделка не состоялась, а вскоре цены на нефть обрушились до двадцатилетних минимумов. После этого, как напоминает RT, президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова пойти на сокращение добычи на 10 млн баррелей в сутки, если это будет происходить в рамках партнёрского взаимодействия.