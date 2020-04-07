Перечислены профессии, не востребованные из-за коронавируса

Профессии из сферы общественного питания вошли в число наименее востребованных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Профессии официанта, повара, охранника и уборщика стали наименее востребованными на фоне пандемии коронавируса. Такие данные приводят опрошенные РИА «Новости» рекрутинговые компании.

«В России упал спрос на официантов, поваров, охранников и уборщиков», — пишет агентство. По данным сервиса поиска работы HeadHunter, упал спрос и на вакансии ивент-менеджеров, офис-менеджеров, горничных, секретарей и фитнес-тренеров.

При этом снижение числа вакансий в гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдалось еще в прошлом месяце, сообщает RT.

Напротив, выросло число вакансий с удаленной работой в период пандемии коронавируса. В несколько раз востребованнее стали фармацевты, медики и строители, сообщает «Федеральное агентство новостей». Также вырос спрос на профессии в областях недвижимости, безопасности и государственной службы, пишет агентство Nation News.